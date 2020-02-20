Материнский капитал: почему второй ребёнок стал дешевле первого?

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20 февраля 2020, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]

На прошлой неделе в Госдуму РФ были поданы долгожданные поправки, касающиеся изменений правил использования материнского капитала. Как утверждают все причастные к процессу законотворчества, возможность получить «семейные» сертификаты по новым правилам будет реализована не позже апреля. Новые правила, которые общество ждёт в целом с позитивным настроем, кое-кого могут и несколько разочаровать.



В поправках к закону о материнском капитале чётко прописано: для семей, у которых право на «материнские» деньги возникло до 31 декабря 2019 года включительно, сумма составит 466 617 рублей. Семьи, у которых второй ребёнок появится после 1 января 2020 года, вправе рассчитывать уже на увеличенную сумму – 616 617 рублей. Семьи, где появление детей только планируется, в свою очередь, будут получать 466 617 рублей при рождении первенца и 150 тыс. руб. – при рождении второго ребёнка. Также оговорена ежегодная индексация сумм сертификата – правда, её размер чётко не определён. Данный порядок будет действовать до 2026 года.



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