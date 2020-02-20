Глава СПЧ призвал россиян перейти к новому типу жизни и отказаться от «истеричного потребления»

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20 февраля 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: kremlin.ru

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев предложил в рамках перехода к новому типу жизни в XXI веке отказаться от «истеричного потребления».

По его словам, 21 век - это другой тип жизни. Он должен быть более гуманным, должен отказаться от стрессового истеричного потребления.

«Это должен быть отказ от потребительского общества. Это должен быть отказ от капитализма, ориентированного на максимизацию прибыли. Это должна быть другая хозяйственная система. Надо отказаться от максимизации наживы», - сказал Фадеев на международной общественной дискуссии «Социальное государство: парадигма 2020» в Общественной палате.

Глава СПЧ предлагает России и Европе сформировать общий образ будущего. В качестве удачного примера Фадеев привел послевоенную ситуацию в ФРГ, описанную в книге экономиста Людвига Эрхарда «Благосостояние для всех».

30-летие после войны было самым успешным для Европы, для США, для Советского Союза тоже в части повышения качества жизни. Это, по его словам, были мечта и образ того, что хочет иметь не только элита, но народ.

«Понятно, что индустриальная эпоха заканчивается не потому, что не надо иметь индустрию, а потому, что эффективность становится огромной, - и рабочие места закрываются, и промышленность не требует больше такого количества рабочих, сфера услуг не дает возможность людям заработать, доходы падают, напряжение возрастает... И какой жизнь должна быть через 50 лет - вот о чем надо думать», - сказал Фадеев.