Все новости >>

//Общество 13+

Глава СПЧ призвал россиян перейти к новому типу жизни и отказаться от «истеричного потребления»

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Глава СПЧ призвал россиян перейти к новому типу жизни и отказаться от «истеричного потребления»
Фото: kremlin.ru

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев предложил в рамках перехода к новому типу жизни в XXI веке отказаться от «истеричного потребления».

По его словам, 21 век - это другой тип жизни. Он должен быть более гуманным, должен отказаться от стрессового истеричного потребления.

«Это должен быть отказ от потребительского общества. Это должен быть отказ от капитализма, ориентированного на максимизацию прибыли. Это должна быть другая хозяйственная система. Надо отказаться от максимизации наживы», - сказал Фадеев на международной общественной дискуссии «Социальное государство: парадигма 2020» в Общественной палате.

Глава СПЧ предлагает России и Европе сформировать общий образ будущего. В качестве удачного примера Фадеев привел послевоенную ситуацию в ФРГ, описанную в книге экономиста Людвига Эрхарда «Благосостояние для всех».

30-летие после войны было самым успешным для Европы, для США, для Советского Союза тоже в части повышения качества жизни. Это, по его словам, были мечта и образ того, что хочет иметь не только элита, но народ.

«Понятно, что индустриальная эпоха заканчивается не потому, что не надо иметь индустрию, а потому, что эффективность становится огромной, - и рабочие места закрываются, и промышленность не требует больше такого количества рабочих, сфера услуг не дает возможность людям заработать, доходы падают, напряжение возрастает... И какой жизнь должна быть через 50 лет - вот о чем надо думать», - сказал Фадеев.

ДВа

//картина дня

Непознанное

Американский журналист предрек падение экономики Китая из-за коронавируса и абсолютное лидерство Путина на Востоке

Американский журналист предрек падение экономики Китая из-за коронавируса и абсолютное лидерство Путина на Востоке

Издание The Trumpet опубликовало материал про библейское пророчество, согласно которому экономика Китая рухнет из-за эпидемии коронавируса, а президент РФ Владимир Путин станет "царем Востока".

В интернете появилось видео из района вспыхнувших в минувший вторник боев между военными Украины и ополченцами ЛНР. Данную запись, доступную для просмотра на сайте YouTube, сделал житель Кировска.

В интернете появилось видео из района вспыхнувших в минувший вторник боев между военными Украины и ополченцами ЛНР.…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Елена Драпеко оценила шансы лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова стать депутатом. Она считает, что время уже упущено и сейчас избирателей не привлекают эпатажные…

//новости ан

//новости ан

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн, ну тот который якобы мужчина Светланы Лободы, приезжает в Россию не только чтобы увидеться с «любимой». Он с удовольствием снимается…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан