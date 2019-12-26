Глава Совета по правам человека высказал своем мнение по поводу введения онлайн-голосования

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26 декабря 2019, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев поддерживает переход на электронную систему голосования. Но у него есть опасение, что это не увеличит количество голосующих, а некоторые молодые люди будут голосовать просто ради развлечения.

Фадеев считает: раз есть технологическая возможность, почему бы не перейти на такую систему. Однако глава Совета не уверен в увеличении числа россиян, которые будут голосовать.

«Есть опасения, что некоторые молодые люди будут голосовать "по приколу", а это неправильно", - сказал он.

Валерий Александрович пояснил: политика и выборы – это серьезное дело. И кого попало не надо выбирать в органы власти, даже если они региональные или муниципальные.

Ранее Валерий Фадеев говорил о том, что Совет по правам человека при президенте РФ будет настаивать на выработке мягкой политической культуры в России.