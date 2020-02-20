На Украине экстрасенсы расследуют уголовные дела

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20 февраля 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: министр культуры Украины

Владимир Бородянский на скриншоте youtube-видео скандального интервью

Глава украинского минкульта Владимир Бородянский рассказал о реальных уголовных делах, которые расследовали экстрасенсы из телевизионной передачи. По словам чиновника, участие «магов» помогло освободить людей из тюрем.

Передача про экстрасенсов всплыла в ходе интервью Бородянского, которое он дал украинским СМИ. Его спросили про дезинформацию. В скором времени на Украине ожидают привлечение медийных площадок к ответственности за распространение фейков. По мнению министра, передача про экстрасенсов под распространителей недостоверной информации не подпадает.

«Можно по-разному оценивать: шлак — не шлак», — высказал Бродянский свое мнение про скандальную передачу об экстрасенсорных способностях. После этого министр рассказал об участии «магов» в реальных расследованиях: «благодаря, в том числе, «Битве экстрасенсов» или только «Битве экстрасенсов» были расследованы многие уголовные дела, а невинно осужденные люди вышли из тюрем».

Заявление Бродянского выглядит весьма эксцентричным. Особенно на фоне скандалов, связанных с упомянутой телепередачей. В позапрошлом году ее авторов обвинили в махинациях. Появились слухи о требованиях денег экстрасенсов за победу на проекте.

А год назад бывший ведущий передачи Михаил Пореченков признался, что устраивал свою проверку участникам проекта. Пройти ее никто не смог, по крайней мере по словам Пореченкова.

По словам уже Бородянского, экстрасенсы сверхъестественными способностями обладают. Возможно, этот дар у них появляется именно на том самом телеканале, который некогда возглавлял непосредственно Владимир Бородянский. Вопрос про скандальную передачу появился, как раз в связи с этим.

Второй причиной появления вопроса стало то, что нынешний глава украинского минкульта стал одним из авторов скандального законопроекта, который ужесточает ответственность СМИ. Его уже назвали драконовским. Он стал настолько резонансным, что СБУ заставили рекламировать этот закон.