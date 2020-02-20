Жириновский предложил присваивать звание «Город трудовой доблести» городам, входившим в состав СССР

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20 февраля 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что звание «Город трудовой доблести» можно также присваивать городам, которые ранее входили в состав СССР.

В Госдуме эту инициативу предложили обсудить в рамках межпарламентской ассамблеи СНГ в части создания модельного закона о городах трудовой доблести.

Также данный вопрос может быть поднят в ходе встречи президента РФ с руководителями фракций.

«Предложение интересное, учитывая, что в первую очередь мы в основу закладываем оценку вклада людей, а они проживали в разных городах», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что «вклад вносили все народы СССР и города».

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в свою очередь рассказал, что этот вопрос поднимался в ходе встречи делегации Госдумы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Неверов рассказал, что «прозвучала просьба о возможности рассмотреть города, которые входили в состав СССР, которые тоже работали».

Он также отметил, что «данный вопрос мог бы найти отражение в рамках межгосударственных соглашений».