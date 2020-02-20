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В России будут присваивать звание «Город трудовой доблести»

, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]

В России будут присваивать звание «Город трудовой доблести»
Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла в третьем чтении закон, которым предлагается установить в нашей стране почетное звание «Город трудовой доблести». Законопроект был внесен президентом РФ.

В документе говорится, что звание «Город трудовой доблести» присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Основанием для присвоения звания может стать награждение предприятий государственными наградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей в годы Великой Отечественной войны.

Ходатайство с приложенным экспертным заключением Российской академии наук, подтверждающим наличие указанных оснований, будет рассматриваться Российским оргкомитетом «Победа».

В городе, удостоенном такого звания, будет устанавливаться стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

По словам председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, уже начинается сбор подписей в поддержку этой инициативы в тех городах, кто по своим критериям наиболее отвечает существующему закону.

«В Нижнем Новгороде жители региона собрали уже более 230 тысяч подписей в поддержку присвоения этого звания. В Самаре вчера начался сбор подписей, я не сомневаюсь, что огромное количество самарчан также поддержит эту инициативу. Сбор подписей начинается в Челябинске и в Новосибирске», – рассказал Хинштейн.

ДВа

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