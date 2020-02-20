Все новости >>

//Общество 13+

Уголовное дело в отношении бывшего главбуха Минюста России передали в суд

, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Уголовное дело в отношении бывшего главбуха Минюста России передали в суд
Фото: сайт СК России

В главном следственном управлении СК России завершили расследование по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера Минюста России Натальи Лысовой.

Экс-финансист обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере. В следкоме подчеркнули, что «факты противоправной деятельности Лысовой были выявлены во взаимодействии с управлением «М» ФСБ России».

По данным следствия, Лысова, пользуясь отсутствием в министерстве юстиции контроля за ее действиями, незаконно начисляла себе и подчиненным сотрудникам зарплату. С декабря 2018 по июнь 2019 года Лысова похитила более 5,5 млн рублей.

В СК России добавили, что в ходе следствия обвиняемая полностью признала вину и возместила причиненный ущерб. Сейчас уголовное дело с утвержденным в Генпрокуратуре обвинительным заключением направлено в суд.

ДВа

//картина дня

Непознанное

Американский журналист предрек падение экономики Китая из-за коронавируса и абсолютное лидерство Путина на Востоке

Американский журналист предрек падение экономики Китая из-за коронавируса и абсолютное лидерство Путина на Востоке

Издание The Trumpet опубликовало материал про библейское пророчество, согласно которому экономика Китая рухнет из-за эпидемии коронавируса, а президент РФ Владимир Путин станет "царем Востока".

В интернете появилось видео из района вспыхнувших в минувший вторник боев между военными Украины и ополченцами ЛНР. Данную запись, доступную для просмотра на сайте YouTube, сделал житель Кировска.

В интернете появилось видео из района вспыхнувших в минувший вторник боев между военными Украины и ополченцами ЛНР.…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ потребовал "более активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики, топливно-энергетический…

//новости ан

//новости ан

Борис Титов объявил, что музыкант Сергей Шнуров возглавит список Партии роста на выборах в Госдуму. Ну не дает покоя политика и общественная жизнь эпатажному хулигану…

//новости ан

//новости ан

Знаменитый режиссер Стивен Спилберг удочерил Микаэлу, когда она была совсем малышкой. Сейчас ей 23 и со своим призванием девушка определилась: недавно она сообщила…

Жительница Кургана не может записать своего маленького ребенка к оториноларингологу. Мама Анжелика обычно водит своего малыша в детскую поликлинику на ул. Савельева, 33.…

Известный гонщик Райан Ньюман по прозвищу «Человек-ракета» разбился на ралли. Его Ford Mustang мчался на скорости 318 км/ч и пилот не справился с управлением. Машина…