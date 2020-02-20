Уголовное дело в отношении бывшего главбуха Минюста России передали в суд

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20 февраля 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт СК России

В главном следственном управлении СК России завершили расследование по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера Минюста России Натальи Лысовой.

Экс-финансист обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере. В следкоме подчеркнули, что «факты противоправной деятельности Лысовой были выявлены во взаимодействии с управлением «М» ФСБ России».

По данным следствия, Лысова, пользуясь отсутствием в министерстве юстиции контроля за ее действиями, незаконно начисляла себе и подчиненным сотрудникам зарплату. С декабря 2018 по июнь 2019 года Лысова похитила более 5,5 млн рублей.

В СК России добавили, что в ходе следствия обвиняемая полностью признала вину и возместила причиненный ущерб. Сейчас уголовное дело с утвержденным в Генпрокуратуре обвинительным заключением направлено в суд.