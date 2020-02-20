Песков рассказал, как хоккеисты играют с Путиным

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20 февраля 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин не прочь выйти на лёд ради игры в хоккей. Глава государства традиционно играет под номером 11. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, какие особенности у хоккея с президентом.

Представитель Кремля объяснил, что во время матчей с участием главы государства и членов правительства хоккеисты стараются не использовать жесткую игру. Аккуратность на льду в таких встречах необходима для того, чтобы ненароком не травмировать себя или президента страны. Этого правила придерживаются все игроки, включая команду соперников, передаёт Радио Sputnik. «Да. Это абсолютно нормально», - отметил Песков.