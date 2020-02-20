Песков рассказал о борьбе с низкими доходами граждан

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20 февраля 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле осведомлены о низких доходах граждан страны, для решения проблемы существует комплекс мер.

Представитель Кремля отметил, что быстрых результатов ожидать не приходится, однако для улучшения создавшейся ситуации разработана специальная программа. «К сожалению, невозможно ожидать сиюминутных результатов, для повышения создана целая программа», - заявил пресс-секретарь российского президента.

Ранее дочь Дмитрия Пескова Елизавета призналась, что не считает хорошее образование прерогативой "золотой молодежи".