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Дочь Пескова заявила, что не верит в «хорошее образование для золотой молодежи»

, 12:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Дочь Пескова заявила, что не верит в «хорошее образование для золотой молодежи»
Фото: соцсети

Дочь Дмитрия Пескова Елизавета уверена, что поступить в престижный вуз может любой желающий – главное здесь вовсе не деньги и статус родителей, а сила воли и высокий интеллект.

Пескова рассказала, что в её группе в МГИМО учатся талантливые студенты, а о «мажорстве» и проплаченных зачетах и экзаменах не может быть и речи.

«Естественно, стереотип о золотой молодёжи взялся не из воздуха, но это не значит, что все дети влиятельных родителей из обеспеченных семей неспособные и безответственные. В общем, я убеждена, что если у человека есть сила воли, то у него все получится», - поделилась девушка своими размышлениями в соцсети.

АБ

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