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В аэропорту Сочи птиц будут отпугивать специальными криками бедствия

, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

В аэропорту Сочи птиц будут отпугивать специальными криками бедствия
Фото: Pixabay

В аэропорту Сочи модернизируют систему обеспечения безопасности полетов, которая, в частности, ограничивает возможность столкновения самолетов и птиц.

Сейчас в аэропорту находятся 17 устройств, которые воспроизводят запись естественных криков бедствия и тревоги птиц. В ближайшее время дополнительно установят еще пять подобных устройств с  более точным диапазоном звучания животных.

Также в аэропорту работают пропановые пушки, которые «стреляют» сжатым газом и издают сильные хлопки. Специалисты говорят, что это один из наиболее действенных методов отпугивания птиц. При обнаружении больших скоплений птиц, орнитологи аэропорта в Сочи применяют сигнальные ракеты, правда, используют их в самых крайних случаях.

ДВа

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