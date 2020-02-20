В аэропорту Сочи птиц будут отпугивать специальными криками бедствия

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20 февраля 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Фото: Pixabay

В аэропорту Сочи модернизируют систему обеспечения безопасности полетов, которая, в частности, ограничивает возможность столкновения самолетов и птиц.

Сейчас в аэропорту находятся 17 устройств, которые воспроизводят запись естественных криков бедствия и тревоги птиц. В ближайшее время дополнительно установят еще пять подобных устройств с более точным диапазоном звучания животных.

Также в аэропорту работают пропановые пушки, которые «стреляют» сжатым газом и издают сильные хлопки. Специалисты говорят, что это один из наиболее действенных методов отпугивания птиц. При обнаружении больших скоплений птиц, орнитологи аэропорта в Сочи применяют сигнальные ракеты, правда, используют их в самых крайних случаях.