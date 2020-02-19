Партию медицинских масок отправили из Сочи в китайский город Чэнду

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19 февраля 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В начале февраля администрация Сочи получила письмо из канцелярии иностранных дел правительства города Чэнду, с которым у главного российского курорта существуют партнерские договоренности.

Китайские дипломаты попросили порекомендовать российских поставщиков для закупки медицинских масок в связи со вспышкой коронавируса. В Сочи решили помочь партнерам напрямую – гуманитарный груз сформировало и отправило сочинское отделение «Красного креста».

Кроме этого, власти курорта подготовили список российских поставщиков медицинских товаров, с которыми коллеги из Китая могут начать сотрудничество, сообщается на официальном сайте сочинской администрации.

В мэрии добавили, что Сочи и Чэнду — официальные города-партнеры, сотрудничество между ними ведется по линии здравоохранения, научной деятельности, образовательных программ, туризма и культуры.