Все новости >>

//Общество 13+

Партию медицинских масок отправили из Сочи в китайский город Чэнду

, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

Партию медицинских масок отправили из Сочи в китайский город Чэнду
Фото: соцсети

В начале февраля администрация Сочи получила письмо из канцелярии иностранных дел правительства города Чэнду, с которым у главного российского курорта существуют партнерские договоренности.

Китайские дипломаты попросили порекомендовать российских поставщиков для закупки медицинских масок в связи со вспышкой коронавируса. В Сочи решили помочь партнерам напрямую – гуманитарный груз сформировало и отправило сочинское отделение «Красного креста».

Кроме этого, власти курорта подготовили список российских поставщиков медицинских товаров, с которыми коллеги из Китая могут начать сотрудничество, сообщается на официальном сайте сочинской администрации.

В мэрии добавили, что Сочи и Чэнду — официальные города-партнеры, сотрудничество между ними ведется по линии здравоохранения, научной деятельности, образовательных программ, туризма и культуры.

ДВа

//картина дня

Руководство Соединённых Штатов задалось целью воспитать у молодых людей на Украине ответственность за европейское будущее и привить им «демократические ценности». На эти…

Общество

Способное спасти Россию от разгрома Америкой «смертоносное оружие» назвали в КНР

Способное спасти Россию от разгрома Америкой «смертоносное оружие» назвали в КНР

Американские военные эксперты ошибаются, когда пишут о способности Соединенных Штатов разгромить Российскую Федерацию. Соответствующий вывод сделан в материале, появившемся на страницах китайских СМИ.

Произошедшее накануне обострение в зоне конфликта в Донбассе якобы спровоцировала Российская Федерация. С соответствующим обвинением в адрес Москвы выступил Владимир Горбач, украинский политический эксперт.

Произошедшее накануне обострение в зоне конфликта в Донбассе якобы спровоцировала Российская Федерация…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Исследовательская группа ИД «Аргументы недели» предлагает читателям изучить третью часть рейтинга эффективности депутатов и сенаторов 2019 от Республики Северная Осетия…