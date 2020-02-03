Сочинский инвестфорум решили перенести на неопределенный срок

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3 февраля 2020, 18:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Официальный сайт РИФ.

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил перенести Российский инвестиционный форум (РИФ) из-за угрозы распространения коронавируса.

По его словам, власти должны думать о безопасности и здоровье граждан и участников Российского инвестиционного форума. Мишустин также подчеркнул, что речь идет не об отмене, а о переносе форума.

Возможные даты проведения РИФ-2020 он не назвал и предложил сначала обсудить этот вопрос с организаторами и основными участниками. Кроме этого, премьер поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову решить вопрос с компенсацией убытков организаторам форума в Сочи.

Ранее о возможном переносе проведения форма в Сочи говорила вице-премьер Татьяна Голикова.



