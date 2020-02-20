В России планируют построить 170 путепроводов на пересечении автомобильных и железных дорог

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20 февраля 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт правительства РФ

В России около 7% мостов находится в аварийном и предаварийном состоянии, которое требует введения ограничений для проезда автотранспорта. Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

По словам министра, многие руководители регионов по итогам первого года реализации нацпроекта обозначают проблему ветхих и аварийных мостов и путепроводов как первоочередную – мосты рушатся с завидной регулярностью.

Например, в 2018 году обрушение пролёта моста в Краснодарском крае привело к ограничению движения на трассе, соединяющей курортный центр с посёлком Джубга. В Омской области обвалился мост, соединявший с «большой землёй» восемь посёлков. В 2019 году в Амурской области под весом самосвала упал пролёт путепровода над железнодорожными путями, а в Оренбурге рухнул мост, не выдержавший веса колонны самосвалов.

«Минтранс подготовил проект такой программы с учётом предложений регионов, МВД России и РЖД. Программой предусматривается приведение в нормативное состояние более 2 тысяч аварийных мостов протяжённостью 115 тысяч погонных метров. Работы будут проводиться в период 2020-2024 годов в 81 субъекте Российской Федерации, на это будут направлены бюджетные средства в объёме 236 млрд рублей», – сказал Дитрих.

Также программой предусмотрено строительство 170 важнейших путепроводов на пересечении автомобильных и железных дорог, эти работы будут проводиться в 36 регионах. На мероприятия по строительству таких путепроводов в следующие пять лет будет направлено бюджетное финансирование в объёме свыше 143 млрд рублей.

Кроме этого, предлагается использовать для этого дополнительные доходы регионов от акцизов на нефтепродукты в связи с поэтапным доведением норматива зачисления этого акциза в региональные бюджеты до 100%.