Андрей Караулов: в 2019-м в России рухнули почти 100 мостов. Кто за это ответит?

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8 января 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]

Рухнувший мост, Manuel Blondeau/Aop.Press / globallookpress.com

В минувшем году на территории Российской Федерации обвалились почти 100 мостов, в том числе железнодорожных. В результате данных инцидентов есть погибшие. Соответствующую информацию разместил на своей странице в социальной сети Facebook отечественный тележурналист Андрей Караулов.

«Кто в “Росавтодоре” за это ответит? Кто арестован?», - задал вопросы Караулов.

Автор поста добавил, что на сегодняшний момент в неудовлетворительном состоянии в России находится каждый пятый мост. В срочном ремонте нуждаются 41 800 сооружений. Даже в Камбодже и Таиланде ситуация лучше, отметил Андрей Караулов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что журналист предупредил об угрозе глобальной катастрофы из-за движения полюсов Земли.