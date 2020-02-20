"Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем", - рассказал Путин о тандеме с Медведевым

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20 февраля 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

Медведев и Путин, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Владимир Путин рассказал о продолжающейся работе с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Президент России пояснил, что для Медведева создали должность заместителя председателя Совета безопасности.

Как подчеркнул Путин, Медведев не вице-президент, он замещает президента в Совете безопасности. Сам Владимир Владимирович Путин является председателем Совбеза. Российский лидер принял участие в проекте "20 вопросов Владимиру Путину". Один из вопросов был о его тандем с Медведевым во власти.

После отставки Медведев поменял направление своей деятельности. По оценке Путина, это естественно.

И они продолжают работать вместе. "Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем", - пояснил он. Путин отметил, что его отношения с Медведевым "открытые, товарищеские и дружеские". Детали отставки Медведева он не раскрыл, ни когда было принято решение о смене правительства, ни кто об этом знал.

Путин в этом интервью также сообщил, как выбирал нового премьера.