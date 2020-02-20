Первое чтение поправок в бюджет депутаты запланировали на 4 марта

Об этом по итогам заседания Совета Госдумы заявил первый зампредседателя ГД Александр Жуков.
Он добавил, что до 2 марта думский комитет по бюджету и налогам будет работать и рассматривать этот законопроект, после чего вопрос вынесут на пленарное заседание.
«Эти изменения в бюджет направлены практически полностью на реализацию положений послания президента, точнее на их финансовое обеспечение, потому что целый ряд изменений в отраслевые законы мы уже приняли», – пояснил Жуков.
Также внесенным законопроектом о поправках в бюджет предусмотрено оказание финансовой помощи субъектам РФ с низким уровнем социально-экономического развития.
«Для них решениями правительства были зарезервированы бюджетные ассигнования на 2020–2022 годы в объеме 10 млрд рублей ежегодно», – добавил парламентарий.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении поправки о расширении программы маткапитала.