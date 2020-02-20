Все новости >>

//Общество 13+

Первое чтение поправок в бюджет депутаты запланировали на 4 марта

, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]

Первое чтение поправок в бюджет депутаты запланировали на 4 марта
Фото: сайт Госдума РФ

Об этом по итогам заседания Совета Госдумы заявил первый зампредседателя ГД Александр Жуков.

Он добавил, что до 2 марта думский комитет по бюджету и налогам будет работать и рассматривать этот законопроект, после чего вопрос вынесут на пленарное заседание.

«Эти изменения в бюджет направлены практически полностью на реализацию положений послания президента, точнее на их финансовое обеспечение, потому что целый ряд изменений в отраслевые законы мы уже приняли», – пояснил Жуков.

Также внесенным законопроектом о поправках в бюджет предусмотрено оказание финансовой помощи субъектам РФ с низким уровнем социально-экономического развития.

«Для них решениями правительства были зарезервированы бюджетные ассигнования на 2020–2022 годы в объеме 10 млрд рублей ежегодно», – добавил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении поправки о расширении программы маткапитала.

ДВа

//картина дня

В мире

В сети опубликовано видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В сети опубликовано видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В сети оказался видеоролик, на котором запечатлено, как американский и российские автомобили встретились недалеко от города Камышлы на северо-востоке Сирийской Арабской Республики, и между военными произошел инцидент.

Игорь Романенко, бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины, раскрыл предполагаемый план «Б» Киева по Донбассу. По данному вопросу генерал высказался в беседе с представителями СМИ.

Игорь Романенко, бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины, раскрыл предполагаемый план «Б» Киева…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Жительница Кургана не может записать своего маленького ребенка к оториноларингологу. Мама Анжелика обычно водит своего малыша в детскую поликлинику на ул. Савельева, 33.…

Известный гонщик Райан Ньюман по прозвищу «Человек-ракета» разбился на ралли. Его Ford Mustang мчался на скорости 318 км/ч и пилот не справился с управлением. Машина…

//новости ан

//новости ан

Военнослужащие ВСУ вынужденно покинули передовой наблюдательный пункт в Донбассе. Андрей Загороднюк объяснил, что бойцам пришлось уйти, узнав от своей разведки о якобы…

Супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова и ее возлюбленный, отец их младших сыновей французский бизнесмен Антуан Арно готовятся к свадьбе. 37-летняя…

//новости ан

//новости ан

Сообщение о готовящемся теракте в ставропольском ресторане «Урарту» поступило в экстренные службы. На место прибыла полиция, кинологи с собаками, медики. В настоящий…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актер и режиссер Бен Аффлек сделал откровенное признание о разводе со своей коллегой Дженнифер Гарнер. Мужчина подчеркнул, что трещина в их браке возникла исключительно…

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга расторг трудовой договор с главным врачом инфекционной больницы имени Боткина Алексеем Яковлевым. Об этом в среду сообщили…