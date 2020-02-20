Первое чтение поправок в бюджет депутаты запланировали на 4 марта

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20 февраля 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Об этом по итогам заседания Совета Госдумы заявил первый зампредседателя ГД Александр Жуков.

Он добавил, что до 2 марта думский комитет по бюджету и налогам будет работать и рассматривать этот законопроект, после чего вопрос вынесут на пленарное заседание.

«Эти изменения в бюджет направлены практически полностью на реализацию положений послания президента, точнее на их финансовое обеспечение, потому что целый ряд изменений в отраслевые законы мы уже приняли», – пояснил Жуков.

Также внесенным законопроектом о поправках в бюджет предусмотрено оказание финансовой помощи субъектам РФ с низким уровнем социально-экономического развития.

«Для них решениями правительства были зарезервированы бюджетные ассигнования на 2020–2022 годы в объеме 10 млрд рублей ежегодно», – добавил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении поправки о расширении программы маткапитала.