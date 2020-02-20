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В Совфеде предлагают не менять правила налогообложения операций с «безналом»

, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]

В Совфеде предлагают не менять правила налогообложения операций с «безналом»
Фото: Pixabay

Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев считает, что нужно сохранить действующие устоявшиеся правила налогообложения операций с безналичными денежными средствами.

Как пояснил Журавлев, необходимость внесения предлагаемого законопроекта возникла в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса.

В частности, была изменена видовая принадлежность таких объектов гражданских прав, как безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги. До принятия этого закона безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги относились к имуществу наряду с иными денежными средствами и документарными ценными бумагами и операции с соответствующим видом имущества облагались по единым правилам.

«Очевидно, что налоговые последствия операций с денежными средствами не могут зависеть от их формы – наличные они или безналичные. Равно как и налоговые последствия операций с ценными бумагами должны быть одинаковые вне зависимости от того, имеют они документарную форму или нет. Таким образом, предлагается сохранить действующие устоявшиеся правила налогообложения операций с безналичными денежными средствами и бездокументарными ценными бумагами, применяемые уже почти 20 лет», — подчеркнул Журавлев.

По его словам, предлагаемый законопроект является альтернативой внесения в часть вторую НК РФ громоздких изменений, устанавливающих особенности налогообложения операций с новыми видами имущественных прав, по сути дублирующих правила налогообложения операций с имуществом.

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ДВа

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