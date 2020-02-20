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В Саратове могут закрыть производство легендарных холодильников

, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Взгляд-Инфо

В Саратове могут закрыть производство легендарных холодильников
Фото: соцсети

Саратовское электроагрегатное производственное предприятие (СЭПО) прекращает выпуск своего главного продукта - легендарных холодильников «Саратов».

Об этом в соцсетях сообщают работники завода. Некоторые обращения адресованы губернатору Саратовской области Валерию Радаеву.

«Директор СЭПО объявил о закрытии производства холодильников. Скажите, помимо того, что мы лишаемся одного из брендов нашей области, так еще последуют очередные сокращения. Промышленность в нашем регионе продолжает умирать?», – пишут работники завода.

Власти пока никак не ответили, зато масла в огонь подлил региональный Минпром. В ведомстве сообщили, что СЭПО «является частным предприятием и, как и в любом подобном случае, решение об оптимизации той или иной производственной линии принимается собственниками и акционерами. Зачастую такие шаги вызваны неэффективной работой менеджмента организации».

В Минпроме Саратовской области также сообщили, что на данный момент производство холодильного оборудования является нерентабельным для предприятия по причине высокого уровня конкуренции на рынке, что также явилось причиной такого решения.

Между тем, по состоянию на 19 февраля, руководство предприятия не подавало уведомление о планируемом высвобождении персонала.

Местные СМИ также сообщают, что летом прошлого года на предприятии прошли массовые сокращения – работу потеряли 450 жителей Саратова.

ДВа

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