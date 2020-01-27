Саратовские школы закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ

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27 января 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

Понедельник для саратовских школьников стал последним учебным днем в январе. С 28 числа все школы областного центра закроют на карантин.

В мэрии Саратова ситуацию объяснили ростом заболеваемости ОРВИ. Местное управление Роспотребнадзора вынесло постановление, согласно которому с завтрашнего дня до 3 февраля, включительно в связи с повышением заболеваемости гриппом и ОРВИ необходимо приостановить занятия во всех школах города.

На прошлой неделе в области было зарегистрировано более 12 тысяч случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. До преодоления эпидпорога оставалось всего 9%. И хотя об эпидемии речь не идет, в Саратове решили ограничить появление детей и подростков в местах массового скопления людей – прежде всего, в школах.