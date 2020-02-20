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ФАС может получить новые полномочия в борьбе с картелями

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

ФАС может получить новые полномочия в борьбе с картелями
Фото: сайт Госдума РФ

Федеральной антимонопольной службе (ФАС) планируют дать новые полномочия в ходе антикартельных расследований.

Принятый в первом чтении законопроект предполагает, что для противодействия картельным сговорам ФАС сможет по аналогии с ФНС осуществлять выемку документов и предметов и получать объяснения у должностных лиц компаний, в отношении которых проводятся мероприятия по антимонопольному контролю, а также получать персональные данные.

За ФАС в случае принятия документа во всех трех чтениях будет законодательно закреплено право на получение персональных данных и данных об абонентах услуг связи, включая сведения о динамических и статических IP-адресах и о принадлежности абонентских номеров юридическим лицам.

Отмечается, что эти сведения не относятся к тайне связи, но сейчас при обращении к операторам ФАС сталкивается с отказом предоставить запрашиваемые данные без решения суда.

Также предложено увеличить с трех до четырех лет срок давности по делам о нарушении антимонопольного законодательства, а при наличии признаков преступления – до шести лет.

Кроме этого, законопроект предусматривает создание реестра участников картельного сговора. В него будут заносить после первого нарушения и сразу на три года. Порядок формирования и ведения реестра определит правительство.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, что ФАС проверит аптеки, завышающие цены на лекарства.

ДВа

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