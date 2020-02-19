Путин: Собчак соответствовал духу эпохи и был нужен стране

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках концерта в память о первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке заявил, что политик в полной мере соответствовал духу эпохи и был нужен стране.

Путин в среду приехал в Санкт-Петербург для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня кончины первого мэра города Анатолия Собчака. Глава государства с гордостью отметил, что он был его учителем и другом, а также яркой личностью.