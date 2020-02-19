Все новости >>

//Общество 13+

Путин: Собчак соответствовал духу эпохи и был нужен стране

, 21:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин: Собчак соответствовал духу эпохи и был нужен стране
Анатолий Собчак, Andrey Chepakin/Russian Look
Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках концерта в память о первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке заявил, что политик в полной мере соответствовал духу эпохи и был нужен стране.
 
Путин в среду приехал в Санкт-Петербург для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня кончины первого мэра города Анатолия Собчака. Глава государства с гордостью отметил, что он был его учителем и другом, а также яркой личностью.
По словам российского лидера, Собчак был блестящим оратором, очень порядочным человеком, который запрещал в ходе своих выступлений отбирать записки только с хорошими вопросами, а отвечал на все. "Он заходил в зал под улюлюканье и свист, а уходил под аплодисменты", – подчеркнул Путин.
ЕТ

//картина дня

Политика

Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и соцзащиты

Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и соцзащиты

Вечером в среду, 19 февраля, стало известно, что премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ.

Спрогнозировано вероятное будущее республик Донбасса, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта с Украиной. По данному вопросу высказался некоторое время назад киевский эксперт Руслан Бортник.

Спрогнозировано вероятное будущее республик Донбасса, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта с Украиной…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актер и режиссер Бен Аффлек сделал откровенное признание о разводе со своей коллегой Дженнифер Гарнер. Мужчина подчеркнул, что трещина в их браке возникла исключительно…

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга расторг трудовой договор с главным врачом инфекционной больницы имени Боткина Алексеем Яковлевым. Об этом в среду сообщили…

//новости ан

//новости ан

Комитет ГД по госстроительству и законодательству в среду отклонил поправку депутатов фракции ЛДПР, которые предложили заменить слово "Президент" на "Верховный Правитель"…

В шести регионах России прошли операции по задержанию топ-менеджеров крупных корпораций, участвовавших в махинациях по нацпроекту. Среди задержанных – 2 управленца…

Павел Прилучный снимается в новом фильме. И чтобы соответствовать образу, российскому актеру катастрофически необходимо сбросить лишний вес, что дается ему с большим…

//новости ан

Актриса Елена Сафонова написала открытое письмо президенту России. Поводом для обращения к Путину послужила ужасающая ситуация с защитой животных в современной России…

//новости ан