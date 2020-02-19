Главврач Боткинской больницы ушел в отставку после побега пациентов с подозрением на коронавирус

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19 февраля 2020, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]

Боткинская больница, фото: скриншот YouTube-видео

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга расторг трудовой договор с главным врачом инфекционной больницы имени Боткина Алексеем Яковлевым. Об этом в среду сообщили в пресс-службе комитета.

Напомним, недавно из Боткинской больницы сбежали три пациента, которых, по распоряжению Роспотребнадзора, госпитализировали на период двухнедельного карантина, предполагая возможное заражение коронавирусом.

Двое пациентов после побега из медучреждения, как сообщали АН, пришли назад сами. Еще двоих пришлось возвращать в больницу через суд. Безработную беглянку Аллу Ильину отвезли в палату сразу же после заседания суда.

Как сегодня сообщает агентство "Интерфакс", увольнение главврача последовало на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ. При этом в комитете не пожелали прокомментировать причины расторжения договора.