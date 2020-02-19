Российскому здравоохранению должны помочь цифровые технологии и телемедицина

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19 февраля 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Совета Федерации РФ

Цифровые технологии – это ключ к росту эффективности медицинской помощи с точки зрения доступности, качества и скорости оказания. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.



По его словам, это доступ к лучшим врачам и практикам из любой точки страны, это более точные диагнозы и сокращение врачебных ошибок, это возможность на расстоянии контролировать ход лечения и так далее.

«Регионы завершили интеграцию с федеральной электронной регистратурой и обеспечивают запись на прием в личном кабинете пациента. Нам важно, чтобы за этими цифрами стояло реальное улучшение качества жизни людей», - сказал Турчак.

Сенатор подчеркнул, что телемедицина, с ее широкими возможностями дистанционной помощи пациентам, крайне важна, учитывая российские расстояния и удаленность населенных пунктов.

«Мы легализовали телемедицинскую помощь, но прописали в законе местами просто нелепые ограничения», – считает Турчак.

Речь идет, в частности, о привязке телемедицинской помощи к единой системе идентификации и аутентификации. Нынешнее законодательство фактически исключает из телемедицины возможность анонимного обращения за помощью, равно как и экстренные ситуации, когда нет ни возможности, ни времени эту идентификацию проводить.

Вице-спикер Совфеда также сообщил, что предлагается внести изменения в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Соответствующий законопроект подготовлен и будет внесен на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.