Известный ученый считает самым опасным врагом человечества обычный грипп

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19 февраля 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МИР 24

Фото: Pixabay

Академик Российской академии медицинских наук Дмитрий Львов считает, что грипп намного опаснее коронавируса, и называет самым опасным врагом человечества не новый тип коронавируса, а именно обычный грипп.

По его словам, за год от обычного гриппа погибает до 300 тысяч человек. Есть случаи гибели о гриппа в России, в США их более пятидесяти. Это, как считает академик, сравнимо с количеством жертв от коронавируса.

«В конце года, я уверен, жертв от обычного гриппа будет гораздо больше, чем от коронавируса», – считает ученый.