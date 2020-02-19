Все новости >>

//Общество 13+

Известный ученый считает самым опасным врагом человечества обычный грипп

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МИР 24

Известный ученый считает самым опасным врагом человечества обычный грипп
Фото: Pixabay

Академик Российской академии медицинских наук Дмитрий Львов считает, что грипп намного опаснее коронавируса, и называет самым опасным врагом человечества не новый тип коронавируса, а именно обычный грипп.

По его словам, за год от обычного гриппа погибает до 300 тысяч человек. Есть случаи гибели о гриппа в России, в США их более пятидесяти. Это, как считает академик, сравнимо с количеством жертв от коронавируса.

«В конце года, я уверен, жертв от обычного гриппа будет гораздо больше, чем от коронавируса», – считает ученый.

ДВа

//картина дня

Руководство Соединённых Штатов задалось целью воспитать у молодых людей на Украине ответственность за европейское будущее и привить им «демократические ценности». На эти…

Общество

Способное спасти Россию от разгрома Америкой «смертоносное оружие» назвали в КНР

Способное спасти Россию от разгрома Америкой «смертоносное оружие» назвали в КНР

Американские военные эксперты ошибаются, когда пишут о способности Соединенных Штатов разгромить Российскую Федерацию. Соответствующий вывод сделан в материале, появившемся на страницах китайских СМИ.

Произошедшее накануне обострение в зоне конфликта в Донбассе якобы спровоцировала Российская Федерация. С соответствующим обвинением в адрес Москвы выступил Владимир Горбач, украинский политический эксперт.

Произошедшее накануне обострение в зоне конфликта в Донбассе якобы спровоцировала Российская Федерация…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Исследовательская группа ИД «Аргументы недели» предлагает читателям изучить третью часть рейтинга эффективности депутатов и сенаторов 2019 от Республики Северная Осетия…