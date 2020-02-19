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Иностранцам могут запретить работать гидами и проводниками в России

, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Иностранцам могут запретить работать гидами и проводниками в России
Фото: Pixabay

Председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтяревсчитает, что гиды должны быть аккредитованы и иметь российское гражданство.

«Иностранных экскурсоводов быть в наших городах не должно», – заявил парламентарий.

Дегтярев отметил, что в портфеле комитета находится правительственный законопроект о совершенствовании правового регулирования деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

По его словам, законопроект устанавливает основные критерии их аттестации, содержит требования к образованию, стажу работы и наличию профессиональных знаний и навыков, а услуги экскурсоводов на туристских маршрутах оказываются исключительно гражданами России.

«У нас есть замечательная возможность защитить наших профессионалов в сфере оказания туристических услуг. Иностранных экскурсоводов быть в наших городах не должно. 90-е годы прошли, и вера в волшебную руку рынка закончилась. Гиды должны быть аккредитованы и иметь российское гражданство. Многие предложения, полученные сегодня от экспертного сообщества, будут учтены в поправках ко второму чтению», – добавил Дегтярев.

ДВа

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