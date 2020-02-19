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Более чем в 30 регионах России превышен недельный эпидпорог по гриппу

, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Более чем в 30 регионах России превышен недельный эпидпорог по гриппу
Фото: Pixabay

На территории России продолжает регистрироваться широкое географическое распространение эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства в эпидемический процесс, преимущественно, вовлечены дети от 3 до 14 лет, а также взрослое население. В структуре вирусов гриппа превалирует вирус гриппа В.

«Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 31-м субъекте Российской Федерации, а также в 11 столицах этих регионов, правда, без превышения эпидемического порога по субъекту», – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что в целом по стране было привито от гриппа более 73,95 млн человек, то есть, практически каждый второй.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в странах Европы также продолжает регистрироваться высокая активность вирусов гриппа А и В.

Ранее Академик Российской академии медицинских наук Дмитрий Львов заявил, что обычный грипп намного опаснее коронавируса.

ДВа

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