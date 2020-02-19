Оперативники ФСБ задержали экс-директора челябинского завода Роскосмоса

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19 февраля 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: соцсети

ФСБ задержала почетного жителя города Миасса Андрея Юрчикова – бывшего генерального гендиректора «Миасского машиностроительного завода». Его подозревают в хищении средств предприятия.

Вместе с ним в изолятор временного содержания помещена руководитель бюджетно-экономической службы ММЗ Елена Нуждина.

Юрчиков руководил ММЗ с 2011 года. В октябре 2018 года горсобрание депутатов присвоило ему звание почетного гражданина, а спустя месяц его уволили. Тем не мене Юрчиков остался работать на предприятии советником нового гендиректора.

ММЗ входит в структуру миасского Государственного ракетного центра (ГРЦ) им. Макеева, которое является дочерним предприятием Роскосмоса. В прошлом году в Миассе были и позднее осуждены представитель Минобороны РФ и сотрудник военного ведомства, курирующий деятельность центра Макеева и еще несколько предприятий. Общая сумма доказанных взяток составила 27 млн рублей.