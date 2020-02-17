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«Что страшнее самой коррупции? Борьба с коррупцией», костромской губернатор подарки взятками не считает

, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]

«Что страшнее самой коррупции? Борьба с коррупцией», костромской губернатор подарки взятками не считает

Губернатор Костромской области Сергей Ситников подарки взятками не считает, а борьба с коррупцией чиновника пугает больше, чем сама коррупция. "А что страшнее самой коррупции, знаете — нет? Борьба с коррупцией», — заявил глава региона на пресс-конференции.

Так он отреагировал на вопрос журналиста, почему отель четырехчасовая аренда конференц-зала в котором стоит 18 000 рублей, предоставил площадку для брифинга Ситникова бесплатно. Такой «подарок» коррупцией губернатор области не считает и вообще, продолжил губернатор, сегодня уже могут начать считать взяткой подарок бритвенных принадлежностей чиновнику от жены. «К сожалению, мы, русские люди такие, за что берёмся, берёмся с залихватской удалью, и победим всех, самих себя в том числе», — раскритиковал Ситников существующие в России методы борьбы с коррупцией.

И тем не менее, как говорится, незнание закона не освобождает от его исполнения. И если конференц-зал владелец отеля предоставил Ситникову «по дружбе», то в связи с «исполнением обязанностей по общему правилу получать такие подарки запрещено», прокомментировал ситуацию «Открытым медиа» директор центра антикоррупционной политики Алексей Карнаухов.

БИ

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