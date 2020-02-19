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На реализацию социальных инициатив президента потребуется 2 трлн рублей

, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

На реализацию социальных инициатив президента потребуется 2 трлн рублей
Фото: сайт Госдума РФ

Госдума в приоритетном порядке начнет работу над проектом закона, необходимым для реализации послания президента РФ.

«Поправки в бюджет поступили в Думу и направлены в профильный комитет. Нам необходимо обеспечить их приоритетное рассмотрение, чтобы как можно раньше начать реализацию социальных инициатив президента», – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, «необходимо более 2 трлн рублей выделить дополнительно на 2020–2022 годы».

Это средства, необходимые на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет, расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец и увеличения на 150 тысяч рублей суммы выплат при рождении второго или последующих детей, организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов и модернизацию первичного звена.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении поправки о расширении программы маткапитала.

ДВа

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