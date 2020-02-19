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В новой статье Конституции предлагается закрепить неприкосновенность экс-президентов

, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

В новой статье Конституции предлагается закрепить неприкосновенность экс-президентов
Фото: сайт Госдума РФ

В думский комитет по государственному строительству и законодательству поступили поправки ко второму чтению законопроекта о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

В новой статье 92.1 предлагается закрепить, что президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. В документе указывается, что бывший президент может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции для отрешения действующего главы государства от должности.

В настоящее время нормы о неприкосновенности и о порядке лишения неприкосновенности Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, закреплены в федеральном законе (Федеральный закон от 12.02.2001 № 12-ФЗ «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи»).

«Таким образом, эти нормы становятся более стабильными, так как переносятся на уровень Конституции», – пояснил председатель профильного комитета Госдумы Павел Крашенинников.

Накануне с инициативой закрепить неприкосновенность экс-президентов выступила председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова.

ДВа

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