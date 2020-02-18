Принцип неприкосновенности экс-президентов предлагают закрепить в Конституции

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18 февраля 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: сайт Совета Федерации РФ

Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова вышла с предложением закрепить принцип неприкосновенности экс-президентов России в основном законе.

По ее словам, это будет конституционная гарантия независимости деятельности экс-президента, в том числе и при исполнении обязанности действующего главы государства.

Лахова считает, что конституционная норма, закрепленная именно в 91-й статье Конституции, должна распространяться не только на действующего, но и на президента, у которого заканчиваются полномочия.

По ее словам, это будет конституционная гарантия независимости его деятельности, в том числе и при исполнении обязанности действующего главы государства.

Ранее сообщалось, что до 2 марта продлили срок принятия поправок к проекту об изменениях Конституции.