Громкое дело о гибели ребенка в Краснодарском крае закончилось психбольницей

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19 февраля 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Краснодарского краевого суда.

Краснодарский краевой суд отправил на принудительное лечение женщину, которая в апреле 2019 года убила собственную дочь.

Согласно материалам дела, 37-летняя женщина гостила у знакомых под Анапой вместе со своей 4-летней дочерью. Она вышла с ребенком во двор, где ударила девочку ножом в шею. После этого мать вернулась и рассказала хозяевам о произошедшем.

«Следствие обратилось в суд с постановлением о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера, так как проведенной психолого-психиатрической экспертизой установлено, что она страдает хроническим психическим расстройством», – говорится в сообщении Краснодарского краевого суда.

Женщине назначили психолого-психиатрическую экспертизу, которая выявила хроническое психическое расстройство. В итоге суд пришел к выводу, что женщина не подлежит уголовной ответственности, так как в момент преступления находилась в состоянии невменяемости

Было принято решение о ее принудительном лечении в психбольнице с интенсивным наблюдением.

Ранее сообщалось, что в Анапе нашли мальчика и его отца, пропавших в Белоруссии в 2019 году.