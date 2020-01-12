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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Анапе нашли мальчика и его отца, пропавших в Белоруссии в 2019 году

, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]

В Анапе нашли мальчика и его отца, пропавших в Белоруссии в 2019 году
Фото: соцсети

Пропавших в белорусском городе Гродно 6-летнего мальчика и его отца удалось отыскать на черноморском побережье в России. Полиция Анапы сообщила о том, что объявленные в межгосударственный розыск отец и сын найдены.

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Как выяснилось, в октябре 2019 года в Гродно мужчина забрал сына из детского сада и с тех пор их местонахождение оставалось неизвестным. Гродненская милиция объявила пропавших в межгосударственный розыск. Белорусские правоохранители связались с российскими коллегами, которые и нашли пропавших в городе-курорте.

«Мужчину не лишали родительских прав и он является законным отцом», – рассказали в полиции Анапы.

В УВД Гродненского облисполкома сообщили, что мальчика уже передали матери. Причины исчезновения отца и сына выясняются.

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