В Анапе нашли мальчика и его отца, пропавших в Белоруссии в 2019 году

Пропавших в белорусском городе Гродно 6-летнего мальчика и его отца удалось отыскать на черноморском побережье в России. Полиция Анапы сообщила о том, что объявленные в межгосударственный розыск отец и сын найдены.
Как выяснилось, в октябре 2019 года в Гродно мужчина забрал сына из детского сада и с тех пор их местонахождение оставалось неизвестным. Гродненская милиция объявила пропавших в межгосударственный розыск. Белорусские правоохранители связались с российскими коллегами, которые и нашли пропавших в городе-курорте.
«Мужчину не лишали родительских прав и он является законным отцом», – рассказали в полиции Анапы.
В УВД Гродненского облисполкома сообщили, что мальчика уже передали матери. Причины исчезновения отца и сына выясняются.