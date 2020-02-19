Все новости >>

//Общество 13+

Новый министр культуры предлагает перевести киноархив на цифру

, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]

Новый министр культуры предлагает перевести киноархив на цифру
Фото: сайт Госдума РФ

Министр культуры РФ Ольга Любимова предлагает отменить требования о сохранении киноматериалов на пленку для хранения в Госфильмофонде. Об этом она заявила на заседании думского комитета по культуре.

По ее словам, этот вопрос требует обсуждения, поскольку «это очень затратная мера для небольших кинокомпаний».

По словам Любимовой, перевод цифры на пленку невероятно затратен для российских кинокомпаний. Это порядка 1,5 млн рублей. Для крупных лидеров отечественного производства это не является проблемой, а вот если говорить о серьезных небольших кинокомпаниях, которые занимаются авторским кинематографом, для них это является серьезным обременением.

Она также добавила, что Минкультуры может заказать новую экспертизу вопроса безопасности цифрового хранения киноматериалов, по итогам которой возможно пойти навстречу отрасли, отменив их копирование на пленку.

«Если экспертное сообщество сумеет доказать, что на цифре хранить безопасно и Госфильмофонд может это себе позволить, я думаю, это та мера по отношению к отрасли, навстречу которой можно пойти», – сказала Любимова.

ДВа

//картина дня

Руководство Соединённых Штатов задалось целью воспитать у молодых людей на Украине ответственность за европейское будущее и привить им «демократические ценности». На эти…

Общество

Способное спасти Россию от разгрома Америкой «смертоносное оружие» назвали в КНР

Способное спасти Россию от разгрома Америкой «смертоносное оружие» назвали в КНР

Американские военные эксперты ошибаются, когда пишут о способности Соединенных Штатов разгромить Российскую Федерацию. Соответствующий вывод сделан в материале, появившемся на страницах китайских СМИ.

Произошедшее накануне обострение в зоне конфликта в Донбассе якобы спровоцировала Российская Федерация. С соответствующим обвинением в адрес Москвы выступил Владимир Горбач, украинский политический эксперт.

Произошедшее накануне обострение в зоне конфликта в Донбассе якобы спровоцировала Российская Федерация…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Исследовательская группа ИД «Аргументы недели» предлагает читателям изучить третью часть рейтинга эффективности депутатов и сенаторов 2019 от Республики Северная Осетия…