Новый министр культуры предлагает перевести киноархив на цифру

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19 февраля 2020, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Министр культуры РФ Ольга Любимова предлагает отменить требования о сохранении киноматериалов на пленку для хранения в Госфильмофонде. Об этом она заявила на заседании думского комитета по культуре.

По ее словам, этот вопрос требует обсуждения, поскольку «это очень затратная мера для небольших кинокомпаний».

По словам Любимовой, перевод цифры на пленку невероятно затратен для российских кинокомпаний. Это порядка 1,5 млн рублей. Для крупных лидеров отечественного производства это не является проблемой, а вот если говорить о серьезных небольших кинокомпаниях, которые занимаются авторским кинематографом, для них это является серьезным обременением.

Она также добавила, что Минкультуры может заказать новую экспертизу вопроса безопасности цифрового хранения киноматериалов, по итогам которой возможно пойти навстречу отрасли, отменив их копирование на пленку.

«Если экспертное сообщество сумеет доказать, что на цифре хранить безопасно и Госфильмофонд может это себе позволить, я думаю, это та мера по отношению к отрасли, навстречу которой можно пойти», – сказала Любимова.