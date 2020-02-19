В России почти каждый второй маршрут в школу представляет опасность

//Общество 13+

19 февраля 2020, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ОНФ

Эксперты Общероссийского народного фронта подвели итоги проекта ОНФ «Дорога в школу». В октябре-ноябре 2019 года они проинспектировали более 1,8 тыс. маршрутов около 495 школ в 85 субъектах РФ.

Из всех проверенных маршрутов более 750 (42%) представляют потенциальную опасность для школьников.

«Все эти дороги одинаково опасны для детей. Но у каждой – свои недостатки. На первом месте – недостаточное или неисправное освещение. На втором – отсутствие тротуаров и дорожек. На третьем – опасные пешеходные переходы через автомобильную или железную дорогу. На четвертом месте опасные здания – это гаражи, заброшенные стройки и прочее. И на пятом месте – опасные условия пути, например, открытые канализационные люки», – сказал руководитель проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

В первом полугодии 2020 года на основе составленных экспертами ОНФ дорожных карт, органам власти предстоит решить существующие проблемы с маршрутами детей в школы.