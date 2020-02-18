В городах трудовой доблести появятся стелы с гербом города и текстом указа

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18 февраля 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается установить в России почетное звание «Город трудовой доблести».

«Звание «Город трудовой доблести» присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», – говорится в документе.

«Этим решением мы отдаем дань памяти и подчеркиваем свое отношение к тем, кто обеспечивал Победу 1945 года в тылу: в Челябинске, Ижевске, Свердловске, Горьком, Самаре, Вологде, Оренбурге», – заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Он также отметил, что инициатива президента восстанавливает историческую справедливость, «подчеркивая значимость для Победы всех, кто ковал ее в тылу, и без участия которых она была бы невозможна».

Основанием для присвоения звания может стать награждение предприятий государственными наградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941–1945 годах.

Ходатайство с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук, подтверждающим наличие указанных оснований, будет рассматриваться оргкомитетом «Победа».