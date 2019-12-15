Путин внес проект закона о почетном звании

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15 декабря 2019, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Глава РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект Федерального закона "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести", следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Согласно данному проекту, на звание смогут претендовать российские города, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность при производстве военной, а также гражданской продукции в период ВОВ.

Спикер ГД Вячеслав Володин направил законопроект в профильный комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов. "В понедельник законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке", - сказали в пресс-службе.