В AliExpress рассказали о предпочтениях россиян

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18 февраля 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

На AliExpress рассказали о предпочтениях россиян о одежде и отдыхе и перечислили самые популярные товары, которые заказывают жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Как оказалось, москвичи отдают предпочтение спортивным вещам и одежде в стиле casual. Среди самых частых покупок оказались кроссовки, рюкзаки и футболки с принтами, а также худи, джинсы, дождевики, кеды и поясные сумки. Кроме того, интересными оказываются экологичные товары.

При этом петербуржцы предпочитают помимо спорта романтику. Жители Северной столицы помимо привычных кроссовок и футболок выбирают чулки, кружево и корсеты. Большой популярностью пользуются картины по номерам и наборы для вышивки.