Активность в детские годы влияет на склонность к депрессиям

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18 февраля 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

Ученые из Лондона определили, что на депрессии во взрослом возрасте влияет то, как активно проходит детство. Оказалось, что тем активнее ребенок, тем меньшая вероятность, что он будет страдать от депрессивных симптомов после 18 лет.

Оказалось, что чем более малоподвижным ребенок является в детском и подростковом возрасте, тем больше у него проявляется склонность к депрессиям. «Подростки, которые вели малоподвижный образ жизни в возрасте от 12 до 16 лет, имели более высокий шанс развития депрессивных симптомов в возрасте 18 лет и старше», - сообщают исследователи. При этом отмечается, что склонность к малоподвижному образу жизни увеличивается после 12 лет, передаёт Мир24.