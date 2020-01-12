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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Психологи заявили, что зимой опасно много работать

, 18:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Популярная Механика

Психологи заявили, что зимой опасно много работать
Фото: pixabay.com

Австралийские психологи из университета Суинберн объяснили, почему в зимний период у многих людей снижается работоспособность, а также появляется недомогание и депрессия.

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Специалисты объяснили, что зимой люди зачастую страдают от недосыпания, что сказывается на их самочувствии и работоспособности. По их словам, человеческий организм отдыхает синхронно с внутренними часами. По этой причине психологи советуют в холодное время года просыпаться не в семь утра, а в девять. Также в холода вредной может оказаться и чрезмерная трудовая активность, которая в ряде случаев становится причиной хронического переутомления и сбоев в работе организма.

АБ

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