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В Воронеже три человека попали в больницу с подозрением на коронавирус

, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Воронеже три человека попали в больницу с подозрением на коронавирус
анализ, pixabay.com
В Воронеже три человека были госпитализированы с подозрением на пневмонию, вызванную новым типом коронавируса. Данную информацию предоставил во вторник департамент здравоохранения области.
 
Согласно последним сообщениям, речь идет о троих гражданах, прибывших из Китая. Пациенты находятся в инфекционном отделении ОДКБ №2 и проходят лечение от ОРВИ. Их анализы направлены в Референс-Центр Новосибирска с целью проверки на новую коронавирусную инфекцию.
 
Медики в настоящий момент оценивают состояние граждан как удовлетворительное.
ЕТ

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