Отказавшийся принять пациента с ВИЧ врач назвал причину своего поступка

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18 февраля 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: pixabay.com

Врач-терапевт поселка Ныроб Пермского края Татьяна Аксенова объяснила, почему отказалась принимать ранее осужденного пациента с ВИЧ-инфекцией. По её словам, мужчина вел себя «нагло» и не предоставил необходимую справку.

«Он подошел и сказал: «Мне нужны лекарства». Достал пузырек, стал показывать, какие препараты принимает. Я говорю: у нас ВИЧ-инфицированных в Ныробе нет. Я тут давно живу и всех знаю. Оказалось, что он освободился несколько дней назад из мест лишения свободы, но у меня нет полномочий оказывать таким [лицам] помощь», - пояснила она.

Аксенова добавила, что указала ему номер фельдшера, который принимает пациентов с ВИЧ-инфекцией в Чердыни. Кроме того, она отметила, что разговор с мужчиной проходил в ее кабинете.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных в Пермском крае Анна Каргапольцева заявила, что медик кричала о диагнозе пациента на весь коридор, а в конце пожелала, чтобы он «быстрее умер».