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Врач отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией в Прикамье

, 11:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 59.ru

Врач отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией в Прикамье
монитор артериального давления, pixabay.com
Врач поликлиники поселка Ныроб в Прикамье отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией. Об этом заявила член Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных в Пермском крае Анна Каргапольцева.
 
В медицинское учреждение обратился недавно вышедший из колонии мужчина, которому необходимо проводить терапию для людей с ВИЧ. Каргапольцева отправилась с ним в местную клинику. Врач, услышав вопрос, с которым к ней обратились, закричала и потребовала, чтобы гражданин немедленно отошел от стола. Она также заявила, что он "сейчас всех перезаражает".
 
Правозащитница подчеркнула, что медработник кричала о диагнозе пациента на весь коридор, а в завершении своей тирады пожелала, чтобы он "быстрее умер".
ЕТ

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