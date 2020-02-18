Врач отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией в Прикамье

Врач поликлиники поселка Ныроб в Прикамье отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией. Об этом заявила член Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных в Пермском крае Анна Каргапольцева.

В медицинское учреждение обратился недавно вышедший из колонии мужчина, которому необходимо проводить терапию для людей с ВИЧ. Каргапольцева отправилась с ним в местную клинику. Врач, услышав вопрос, с которым к ней обратились, закричала и потребовала, чтобы гражданин немедленно отошел от стола. Она также заявила, что он "сейчас всех перезаражает".