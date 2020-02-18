Жертвы кущевских бандитов просят защиты у генерального прокурора РФ

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18 февраля 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели», Сергей ИВАНОВ ]

Почему Наталья Стришняя, экс-супруга бандита Цеповяза, и ее брат Иван, обвиняемые в крупнейшем вымогательстве, отпущены под домашний арест, а их уголовное дело возвращено прокурору? Кто дал указание вернуть вещественные доказательства и отменить арест на имущество ООО ОПХ «Слава Кубани», фигурирующего в уголовном деле? Почему по фактам угроз в адрес потерпевших и свидетелей не возбуждаются уголовные дела? Лишенные права на защиту предприниматели опасаются самого худшего — повторения кущевской трагедии. Казалось бы, причем тут Прокуратура Ростовской области и Управление Генеральной прокуратуры РФ в ЮФО?

Тема цапковских наследников, владельцев преступно нажитых капиталов, не сходит с газетных страниц. Это неудивительно, потому что участники банды остаются на свободе и существует большая вероятность продолжения преступных деяний. Даже федеральные телеканалы НТВ и «360» посвятили этой теме свои фильмы-расследования. Это позволило по-новому взглянуть на ныне здравствующую банду последователей «цапков», обратить внимание на экономические преступления и полную безнаказанность фигурантов, у которых, судя по всему, есть высокие покровители.

Никто и никогда не задумывался над тем, откуда взялись многомиллиардные активы у родственников и сообщников главарей цапковской группировки. Не за счет ли выручки от бандитизма и вымогательства семья Цапков стала владеть крупными предприятиями — ООО «Артекс-Агро» и ООО «Юг-Агротехника»? Следователи разбирают обстоятельства получения первого земельного актива Цапка и его компаньонов на предмет выявления махинаций с землями совхоза «Степнянский». Из эпизодов этой истории обращает на себя внимание пожар в конторе совхоза, когда сгорели все документы, а глава администрации Кущевского района Борис Москвич, потребовавший вернуть землю, был найден застреленным во дворе администрации. Убийство, кстати, так и не раскрыто. Возможную причастность Сергея Цапка к убийству Бориса Москвича следователи отрабатывали, но до конца не довели. Очевидно, что к этой версии стоит вернуться, потому что кроме Сергея Цапка выгодоприобретателями земель совхоза «Степнянский» стали и другие известные в районе предприниматели, пока еще остающиеся в тени следствия и тихо сопящие под одеялом. А значит, есть ради чего устанавливать истину.

Доходы от преступной деятельности сам Цапок, вероятно, вкладывал в семейные предприятия. За счет этих предприятий богатели все: жены, матери, иные родственники бандитов. «Бизнес-партнер» Цапка — Вячеслав Цеповяз, сейчас отбывающий срок в колонии, вкладывал средства в предприятие — ООО ОПХ «Слава Кубани». Сейчас им заправляет его бывшая жена - Наталья Стришняя, которая вместе с братом Иваном является обвиняемой по делу о вымогательстве 70 миллионов рублей у кущевского бизнесмена Александра Исюка.

Данное дело стало первым уголовным делом в отношении членов банды Сергея Цапка, которое спустя десять лет после кущевской трагедии дошло до суда, однако со стороны обвиняемых тут же последовали активные попытки развалить дело.

По ходатайству прокуроров суд вернул в прокуратуру дела в отношении Натальи Стришней и ее брата Ивана, а также Светланы Стрельцовой — жены бандитского «казначея» Федора Стрельцова, находящегося в международном розыске. Мало того, что дела необоснованно ускользнули из-под молотка Фемиды, так ведь обвиняемых в тяжких преступлениях фигурантов еще и отпустили из СИЗО под домашний арест. Жители Кущевской в ужасе: на их семьи не сегодня завтра может обрушиться месть нынешних шахов и шахинь цапковского «государства». Со слов кущевских предпринимателей, им поступают угрозы физической расправой, но правоохранительные органы отказывают в возбуждении уголовных дел и не предоставляют должную государственную защиту. Получается, потерпевшие сами себе вынесли смертный приговор, когда обратились в правоохранительные органы? Ведь на сотрудников прокуратуры, а вместе с ними и служителей Фемиды внезапно стали нисходить совершенно абсурдные озарения. Задержанная ранее за вымогательство десяти миллионов рублей у предпринимателя Глазырина Светлана Стрельцова, оказывается, ни в чем неповинна, потому что по просьбе своего беглого мужа-бандита Федора Стрельцова всего лишь требовала у потерпевшего долг. В этом прокуратура не увидела ничего предосудительного, даже невзирая на то, что предположительно в деле нет никаких документов, подтверждающих долговые обязательства.

По делу о вымогательстве у предпринимателя Александра Исюка, в котором в отношении Сергея Цапка, Вячеслава Цеповяза, Натальи и Ивана Стришних и Владимира Алексеев следователи устанавливали роль и причастность каждого, та же самая картина. Особо тяжкое преступление, за которое Стришним грозит до пятнадцати лет лишения свободы, обернулось им ограничением определенных действий и возвратом дела в прокуратуру. Это притом, что главный киллер Цапков Владимир Алексеев по кличке Вова Беспредел, приговоренный к пожизненному сроку за восемнадцать убийств, рассказал о неизвестных преступлениях банды и четко расписал роли Натальи и Ивана Стришних в вымогательстве.

Пока адвокаты готовятся обжаловать судебные решения в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции, потерпевшие не находят себе места. Ведь очевидно, что правоохранительные органы не собираются их защищать. Когда неимоверными усилиями удалось сдвинуть правоохранительную машину с мертвой точки, были возбуждены уголовные дела против Федора Стрельцова, Натальи и Ивана Стришних, Вячеслава Цеповяза и Владимира Алексеева. Неужели Прокуратура Ростовской области с позволения Управления Генеральной прокуратуры РФ в ЮФО стала давать делам обратный ход? Где прокурор Ростовской области Баранов, его заместитель Рощин? А до заместителя генерального прокурора Андрея Кикотя, наверное, вообще не дошла информация? Помните, что говорил Владимир Путин в 2010 году о Кущевской трагедии? «А где прокуратура, ФСБ, ФСКН, суды?.. Я считаю, что это провал всей системы правоохранения!» Неужели система продолжает проваливаться? Есть ли предел этому провалу? Или это беспредел?

На фоне безразличия со стороны правоохранительных органов потерпевшие Александр Исюк и Александр Глазырин, уставшие от угроз и постоянного страха за своих близких, обратились к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой о помощи.

В своем обращении предприниматели пишут о том, что после ареста участников массового убийства Стрельцов и Стришние ушли от ответственности и на протяжении многих лет, пользуясь связями в правоохранительной и судебной системах, препятствовали рассмотрению заявлений предпринимателей Исюка, Гордика, Дорошенко и Холмового, у которых «цапки» отобрали многомиллионные активы. Только с приходом нового прокурора Краснодарского края Сергея Табельского были возбуждены уголовные дела. В марте 2019 года за вымогательство 10 миллионов рублей у Александра Глазырина была задержана Светлана Стрельцова, которая наверняка действовала по указанию своего мужа — «цапка» Федора Стрельцова, скрывающегося на Украине.

Первым уголовным делом, переданным в суд в отношении членов цапковской банды, стало дело по заявлению Александра Исюка. Наталья и Иван Стришние были взяты под стражу. На их защиту встал адвокат Мурад Мусаев, который ранее представлял интересы бандита Цеповяза. Не кажется ли странным, что после его появления начались угрозы и давление на потерпевшего и свидетелей? Правда ли, что один из адвокатов Стришних пытался передать следователю 12 миллионов рублей за прекращение уголовного преследования?

Потерпевшие считают, что со стороны отдельных сотрудников Прокуратуры Ростовской области совершались попытки оказать давление на руководителя следственного отдела Е. А. Лаптева и заместителя прокурора Железнодорожного района Ростова-на-Дону с целю добиться отказа от обвинения.

Представители потерпевших не раз обращались в правоохранительные органы с заявлениями о возможном намерении обвиняемых через коррупционные связи «развалить» дело. Вероятно, поэтому во время рассмотрения уголовного дела Стришняя со своим адвокатом разыграли сцену попытки суицида, которая, как кажется, дала возможность не являться в суд и искать выходы на правоохранителей. Впоследствии Стришняя явилась на заседание, на котором ей изменили меру пресечения, а дело вернули в прокуратуру.

За 2019 год это единственные два уголовных дела, которые были по ходатайству самого прокурора Железнодорожного района Ростова-на-Дону возвращены ему для устранения нарушений с изменением меры пресечения на домашний арест, и оба этих дела — в отношении членов банды Цапков.

Предприниматель Исюк уверен, что именно с подачи областной прокуратуры было незаконно отменено возбуждение уголовного дела по факту угроз потерпевшим и свидетелям от неустановленного лица. Несмотря на зафиксированные телефонные разговоры и детализацию звонков, следствие почему-то не видит события преступления. Ведомство всего лишь провело служебные проверки в отношении следователей, которые возбудили дела против Стришних и Стрельцовой. В результате должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Не объясняется ли вся эта цапковская безнаказанность высоким покровительством? Вся ситуация рождает мнение о возможном сращении правоохранителей с последователями «цапков». О чем, например, говорит история предприятия «Сахар Кубани», которое было создано в 2008 году под строительство сахарного завода стоимостью 8,4 млрд рублей? Финансированием занимался Россельхозбанк (РСХБ). Учредителями компании на 25 процентов были Наталья Цеповяз и супруга главаря банды Анжела-Мария Цапок, на 50 процентов — московское ООО «Арлайн», совладельцами которого в конце 2009 года стали супруга бывшего управделами Генпрокуратуры и супруга заместителя генпрокурора. ООО «Сахар Кубани» в то время возглавлял Вячеслав Тесля, который параллельно работал в цеповязовском ООО ОПХ «Слава Кубани». После проверки Счетной палатой в 2010 году был осужден за выдачу заведомо невозвратных кредитов глава филиала РСХБ Николай Дьяченко, проект сахарного завода отклонен, а «Сахар Кубани» ликвидирован.

Неужели именно эти связи цапковских наследников продолжают «крышевать» бандитов и лоббировать их интересы, помогая избежать уголовной ответственности?

Своим обращением потерпевшие просят генерального прокурора РФ Игоря Краснова провести служебную проверку в отношении должностных лиц и взять расследование, рассмотрение уголовного дела под свой личный контроль.

Данный материал является официальным запросом в правоохранительные органы с целью проведения тщательной проверки фактов по данному резонансному делу.