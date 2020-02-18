Украинский самолет эвакуирует из Китая россиянина

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18 февраля 2020, 11:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев поможет перевезти граждан нескольких стран, в том числе России, из Китая из-за распространения нового типа коронавируса. Отмечается, что самолет с эвакуированными людьми прибудет в страну в четверг.

«К нам обратились несколько государств для того, чтобы мы помогли вывезти их граждан, так как у них нет рейса или он был, а теперь уже нет … Так как у нас в самолете будут свободные места, мы возьмем несколько человек на борт… у нас есть заявки из огромного количества стран. В том числе гражданин РФ», - пояснил министр.

Аваков добавил, что он готов помочь туристу из РФ, т.к. до этого российский самолет забрал украинца. Кроме того, они примут на борт граждан Белоруссии, Германии, Нидерландов, Чехии, Коста-Рики и Аргентины. По его словам, страны сами оплатят поездки своим туристам.

Ранее эксперт рассказал, сколько денег ежемесячно теряют российские туроператоры из-за вспышки коронавируса в Китае.