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Познер призывает депутатов принять закон о домашнем насилии

, 11:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Познер призывает депутатов принять закон о домашнем насилии
Фото: Владимир Познер, Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com

Известный российский телеведущий Владимир Познер заявил, что в России необходимо ввести «Закон о профилактике домашнего насилия». По его словам, депутаты постоянно переносят его рассмотрение на более поздний период, хотя такая проблема в стране действительно существует.

«Закон о защите верующих приняли без всякого разговора, а закон о защите людей от домашнего насилия, побоев и бог знает чего, — вот как-то очень медленно или вообще не принимается», - высказал журналист.

Познер отметил, что назвать реальные цифры пострадавших от домашнего насилия никто не может, но в стране от него погибают тысячи женщин, детей и мужчин. Телеведущий считает, что про закон начинают забывать.

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БА

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