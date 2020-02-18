Познер призывает депутатов принять закон о домашнем насилии

//Общество 13+

18 февраля 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: Владимир Познер, Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com

Известный российский телеведущий Владимир Познер заявил, что в России необходимо ввести «Закон о профилактике домашнего насилия». По его словам, депутаты постоянно переносят его рассмотрение на более поздний период, хотя такая проблема в стране действительно существует.

«Закон о защите верующих приняли без всякого разговора, а закон о защите людей от домашнего насилия, побоев и бог знает чего, — вот как-то очень медленно или вообще не принимается», - высказал журналист.

Познер отметил, что назвать реальные цифры пострадавших от домашнего насилия никто не может, но в стране от него погибают тысячи женщин, детей и мужчин. Телеведущий считает, что про закон начинают забывать.

Ранее в Госдуме РФ предложили добавить в Конституцию запрет на аборты и право детей на специальную заботу и охрану до и после рождения.