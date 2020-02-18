Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики

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18 февраля 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роскачество

Фото: Sergey Kovalev, globallookpress.com

Эксперты Роскачества провели анализ говяжьей тушенки 23 торговых марок из разных областей России, а также Республики Беларусь. При этом они обнаружили в продукции некоторых брендов ДНК лошади, большое количество антибиотиков и избыток бульона вместо мяса.

«Содержание антибиотиков не регламентируется законодательством: требования есть только к сырью, но не к конечному продукту. По результатам испытаний в 5 торговых марках были обнаружены следы лекарственных препаратов», - пояснили специалисты, ответив, что следовые количества составляют около 5 микрограмм на кг, но в одной марки зафиксированы не следы, а само вещество.

При этом в тушенке были обнаружены ДНК свиньи, ДНК курицы, а в продукте одной марки - ДНК лошади. Кроме того, у семи брендов количество бульона составляет 50% в соотношении с мясом.

«В шести случаях бульон был коричневым. Это предположительно указывает на то, что мясо заранее не было обескровлено. Еще в двух случаях коричневый бульон имел зеленоватый оттенок», - отметили в ведомстве.

Однако посторонний запах, неприятный привкус и излишки пряностей зафиксированы у 14 проверяемых наименований.

В ведомстве добавили, что ни одна из марок не соответствует правилам ГОСТа, но тяжелых металлов, пестицидов, нитрозаминов и нарушений по микробиологическим показателям не выявлено.

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