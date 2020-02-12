В Роскачестве перечислили плюсы и минусы растительных аналогов молока

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12 февраля 2020, 08:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Фото: pixabay.com

Эксперты Роскачества провели исследование, которое позволило выявить достоинства и недостатки растительных напитков из овса, миндаля, сои и кокоса. При этом специалисты объяснили, что из аналогов молока может стать ему полноценной заменой.

«Напитки из сои, кокоса, орехов – это неплохая альтернатива молоку для людей с непереносимостью молочного белка или, к примеру, лактозы, а также для веганов», - пояснили в ведомстве.

Среди плюсов растительных напитков эксперты выделили большое количеств витаминов группы В, которые положительно влияют на нервную систему, а также благодаря витаминам группы В, Н, Е, кальция, железа, цинка, меди, кремния, калия, аналоги молока полезны для кожи, способствуют укреплению ногтей и волос. Кроме того, растительный белок хорошо усваивается в организме и содержит аминокислоты. При этом в гречневом молоке, например, нет глютена.

Однако эксперты советуют тщательно изучать состав напитков, т.к. они могут содержать растительные масла, которые не всегда полезны для организма, а также внимательно относиться к напиткам из орехов, т.к. он является одним из сильнейших аллергенов.

Ранее в Роскачестве предложили заменить йогурт в своем питании на сыр и сгущенку.