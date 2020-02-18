Правительство оставило за собой право определять перенос выходного дня на 31 декабря

Комиссия правительства РФ не поддержала законопроект, по которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря.
«Нынешней редакцией Трудового кодекса предусмотрено, что в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ», – говорится в документе правительственной комиссии.
Другими словами, Кабмин без принятия дополнительных законов может «осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря» в рамках уже существующих полномочий, так что никакого дополнительного регулирования для этого не требуется.
Ранее в правительство был внесен законопроект о «гаражной амнистии».