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Правительство оставило за собой право определять перенос выходного дня на 31 декабря

, 09:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Правительство оставило за собой право определять перенос выходного дня на 31 декабря
Фото: сайт правительства РФ

Комиссия правительства РФ не поддержала законопроект, по которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря.

«Нынешней редакцией Трудового кодекса предусмотрено, что в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ», – говорится в документе правительственной комиссии.

Другими словами, Кабмин без принятия дополнительных законов может «осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря» в рамках уже существующих полномочий, так что никакого дополнительного регулирования для этого не требуется.

Ранее в правительство был внесен законопроект о «гаражной амнистии».

ДВа

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